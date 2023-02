In casa droga e armi, arrestato giovane di Lanusei

Sul tavolo della sua casa custodiva un chilo di marijuana pronta per lo spaccio, un fucile del tipo doppietta calibro 16 suddiviso in pezzi e con matricola abrasa, un calciolo artigianale sul quale era inserito il blocco con all'interno i percussori, quattro cartucce calibro 16. Al termine della perquisizione, i carabinieri della stazione di Arzana hanno arrestato un giovane di Lanusei, sottoposto poi alla misura degli arresti domiciliari dal Gip del tribunale ogliastrino.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni di numerose abitazioni ad Arzana, i militari - che hanno lavorato con il supporto dello Squadrone dei Cacciatori di Sardegna - hanno deferito in stato di libertà un 31enne del paese trovato in possesso di 140 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.