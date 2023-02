Nuove metodologie per la cura dei tumori della laringe

Passi da giganti della medicina nei trattamenti per la cura dei tumori della laringe. Le novità sul tema sono state discusse nell'aula magna dell'Università di Sassari nel corso di un convegno organizzato dall'Aou di Sassari per celebrare la festa del patrono degli otorini, san Biagio, che ricade oggi.

L'incontro si è sviluppato attorno alla lectio magistralis "Laringectomia totale: oltre la tecnica... percorrendo l'esperienza", tenuta da Jacopo Galli, direttore dell'Otorinolaringoiatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La metodica interventistica, illustrata dal docente romano resta spesso l'unico intervento possibile per l'eradicazione completa del tumore della laringe in stadio avanzato. Un intervento che prevede l'asportazione delle corde vocali e la presenza permanente di un tracheostoma per respirare. Oggi - è stato spiegato - viene impiantata il giorno stesso dell'intervento una protesi fonatoria, che consente ai pazienti di recuperare una voce e capacità di comunicare pressoché normali, con netto miglioramento delle condizioni di vita. "In caso di tumori maligni - ha aggiunto Francesco Bussu, direttore dell'Otorinolaringoiatria dell'Aou di Sassari - i chirurghi lavorano in squadra con tutti gli altri specialisti che hanno un ruolo nella diagnosi e nel trattamento in un gruppo che chiamiamo tumor board. L'approccio multidisciplinare, è stato dimostrato, può migliorare drasticamente le possibilità di guarigione di tutti i tumori cervicofacciali".

La Clinica Otorinolaringoiatrica dell'Aou di Sassari ha recentemente pubblicato, in collaborazione con il resto del gruppo multidisciplinare, una revisione della casistica dei tumori avanzati della laringe operati dal 2017, anno di arrivo a Sassari del professor Bussu, che dimostra una sopravvivenza altissima, circa il 93%, in linea con i migliori centri a livello internazionale.

Per le celebrazioni in onore di San Biagio c'è stata la messa in cattedrale e la visita in reparto dell'arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba.