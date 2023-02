Stadio Cagliari: Giulini, avanti con serietà e dedizione

"Una notizia che ci permette di proseguire con serietà e dedizione nel percorso intrapreso in questi anni". È il commento a caldo sui social del presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo il via libera del Consiglio regionale al finanziamento di 50 milioni di euro in quattro anni (3 mln per il 2023, 15 nel 2024, 12 nel 2025 e 20 nel 2026) per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari.

Il sì è arrivato all'unanimità alla sola prima parte dell'emendamento presentato in serata dai capigruppo di maggioranza, quella che riguarda "la realizzazione del nuovo stadio secondo standard previsti per le competizioni internazionali" ed "entro i termini per ospitare i campionati europei 2032".