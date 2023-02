Sartiglia: con la Candelora entra nel vivo la festa 2023

Con la consegna dei ceri benedetti ai componidoris Danilo Casula e Giampaolo Mugheddu, Oristano ha celebrato la Candelora. L'antica festività cristiana, che tradizionalmente si celebra il 2 febbraio per ricordare la presentazione di Gesù al tempio e la purificazione della Vergine Maria, in molti paesi è accompagnata da canti tradizionali, processioni e la benedizione delle candele, mentre a Oristano coincide con il primo atto ufficiale della Sartiglia.

Quest'anno, dopo due anni di restrizioni causate dalla pandemia, la Candelora ha ritrovato i suoi antichi rituali e il clima di festa che anticipa la Sartiglia. Mistero religioso e tradizione popolare si fondono indissolubilmente da secoli e anche oggi è stato così. La città si è stretta intorno ai protagonisti della sua manifestazione più importante e li ha festeggiati, accompagnando i cortei dei gremi fino alla casa dei due capicorsa per il primo atto ufficiale della Sartiglia 2023.

La giornata dei Gremi è iniziata alle prime luci del giorno con le messe e la benedizione dei ceri. Il Gremio dei Contadini si è ritrovato nella chiesa campestre di San Giovanni dei Fiori, mentre la messa del Gremio di San Giuseppe ha avuto luogo nella Cattedrale di Santa Maria. Prima della consegna dei ceri benedetti ai componidoris, i gremi hanno reso omaggio alle autorità comunali e alle persone più legate alle due associazioni. Il Comune è stato coinvolto con il dono dei ceri benedetti, portati a Palazzo Campus Colonna al sindaco Massimiliano Sanna dai presidenti dei due Gremi, Mauro Solinas e Antonio Mugheddu.

Anche il Gremio di Santa Lucia ha fatto visita al sindaco per consegnargli il cero benedetto. Poi, il momento più atteso, la consegna dei ceri ai Componidoris designati: Danilo Casula per il Gremio dei Contadini (che domenica 19 febbraio avrà come compagni di pariglia Bernardino Ecca e Salvatore Montixi) e Giampaolo Mugheddu per il Gremio dei Falegnami (in pariglia martedì 21 insieme a Gianluca Mugheddu e Francesco Loi), tra la folla festante, i brindisi e gli auguri da parte di parenti e amici dei protagonisti della giostra equestre.