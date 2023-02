Migranti: finge salvataggio ma era uno scafista, arrestato

Tre migranti marocchini salvati miracolosamente in mare davanti alle coste del sud Sardegna: ma era una messinscena architettata da un cittadino libico di 57 anni, membro dell'equipaggio di una nave gasiera attraccata nei giorni scorsi a Sarroch, che è stato arrestato dalla Polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un viaggio pagato profumatamente, 4.000 euro a testa per il trasporto da Tripoli. All'insaputa dell'equipaggio e del comandante, i tre sarebbero stati nascosti in un vano della nave lo scorso 28 gennaio, quando è salpata per l'Italia.

Quando la gasiera è arrivata a circa due km dalla costa e si è posizionata all'ancora nella rada di Sarroch, chi ha organizzato il trasporto li ha fatti calare in mare, facendogli prima indossare i giubbotti salvagente. A quel punto, però, i tre, spaventati dal mare agitato, avrebbero iniziato a urlare per chiedere aiuto. Alcuni membri dell'equipaggio si sono accorti di quelle tre persone in balia delle onde e li hanno soccorsi, credendoli davvero dei naufraghi. Per paura di ritorsioni, nessuno dei tre ha raccontato la verità al resto dei membri della nave o al comandante, sino a quando sono stati sentiti dalla Polizia e da Frontex.

I soldi per la traversata sarebbero stati consegnati, a Tripoli, a un non meglio identificato "funzionario dell'immigrazione libica", che poi avrebbe affidato i tre marocchini allo scafista. Il fermato si trova ora nel carcere di Uta, mentre i tre marocchini hanno presentato domanda di asilo alla Questura, che sta valutando anche il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, considerato che i tre hanno reso dichiarazioni utili alle indagini. Nel 2022 sono stati 168 gli sbarchi nell'Isola con 2.030 migranti gestiti dall'Ufficio immigrazione contro i 123 del 2021 per un numero totale di 1.680 migranti.