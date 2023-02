Giornata mondiale aree umide: tour guidati in stagni e lagune

Escursioni, birdwatching e visite negli stagni e nelle lagune in bici, barca, kayak e a cavallo.

Dalla foce del rio Posada a Santa Gilla, passando per Alghero e l'Oristanese. La Giornata mondiale delle zone umide è oggi, ma nell'isola si festeggia tutto il mese con il "World Wetlands Day Sardegna".

Oltre 40 le iniziative sino al 26 febbraio programmati dalla fondazione Medsea. Tema di quest'anno è "It's Time to restore Wetlands" (è arrivato il momento di ripristinare le zone umide).

"Purtroppo nel corso dell'ultimo secolo abbiamo perso oltre il 64% delle zone umide del pianeta e relativi habitat che sono stati degradati o andati distrutti - spiega Manuela Puddu, referente delle zone umide per la Fondazione Medsea - oggi è arrivato il momento di ripristinarli".

Ogni giovedì, sabato e domenica si potrà andare in escursione nella laguna e stagno del Calich nel Parco di Porto Conte (Dran Experience). Il 9 febbraio sarà possibile partecipare alla passeggiata naturalistica gratuita con birdwatching lungo il percorso che costeggia la zona umida del Parco Tepilora.

Escursioni a cavallo anche nello stagno di Tortolì oltre che in mountain bike e trekking nei weekend dell'11 e 12 febbraio e del 25 e 26.

Nell'Oristanese sono quasi una ventina gli eventi in programma: a Marceddì si potrà visitare la Torre Vecchia il 4 e 5 febbraio, l'11 partecipare ad una passeggiata naturalistica con fitwalking nello stagno di Corru Mannu, aperto al pubblico per l'occasione dallo stabilimento Nieddittas. Mentre il 12 la passeggiata è più storico naturalistica "nei siti archeologici della Laguna di Marceddì". Sempre il 12 febbraio birdwatching a Pauli 'e Sali (stagno di Cabras) con gli operatori dell'Area Marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre e LIPU Oristano. Il 18 febbraio a Nurachi, escursioni culinarie con "Passeggiata con Piero, il cuoco pescatore: dalla laguna alla cucina". A Cabras nel weekend del 19 nove strutture della rete "Sinis Ospitalità in progress" invitano a trascorrere una notte nelle wetlands del Sinis, a prezzo convenzionato con inclusa un'escursione guidata con birdwatching nella laguna di Mistras, anche in barca a vela ogni weekend dalle ore 12 alle 15 (Sinis Yachting). A Santa Gilla il 12 e 26 febbraio esplorazioni in kayak (Lo Kayakko), mentre il 19 visita al Mulag - Museo della Laguna di Santa Gilla - per conoscere lo stile di vita di chi viveva gli stagni un tempo, a cura di Ecoistituto Mediterraneo di Capoterra. Si potrà visitare la salina di Carloforte e fare birdwatching, in compagnia dei volontari dell'Oasi della Lipu.