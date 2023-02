Finanziaria: sport e turismo, spazio a grandi e micro eventi

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Capitolo particolare nella Manovra è quello che arriva dall'articolo sul Turismo, con i suoi correttivi e tabelle allegate. Nel testo trovano copertura i grandi eventi tra cui, per il 2023, la spesa di oltre 6 milioni di euro per promuovere la destinazione Sardegna grazie all'organizzazione della 37/a edizione dell'America's Cup Barcellona 2024, in occasione dell'evento programmato a Cagliari "America's Cup Word Series-Cagliari 2023".

Spazio per il campionato del mondo di motocross di Riola Sardo (580mila euro), la Coppa del mondo in acque libere (400mila euro) e il campionato del mondo di Kite (150mila euro). E ancora 150mila euro a favore della Lega Navale di Villasimius per l'organizzazione del Campionato internazionale di Vela-Monoscafo 'Swan Sardinia Challenge', 290mila all'associazione sportiva Moto Club Pro Sport per l'organizzazione del campionato mondiale Supermoto a Tramatza e 380mila per l'organizzazione del campionato del mondo di formula Kite, Sardinia Kiteboard Grand Slam.

Ma sono negli emendamenti passati con le tabelle finali nella notte che contengono le spese più variegate.

Tra queste 700mila euro per un evento internazionale organizzato dalla Federazione internazionale di padel, 750mila per la realizzazione dell'evento Sardinia Dancesport World Festival e ancora 715mila per la realizzazione dell'evento Foiling Youth World Series.

Spuntano anche altri 200mila euro alla fondazione Mont'e Prama per la pianificazione e l'istituzione dell'Ufficio di piano. E poi le micro spese, con contributi che vanno dai 20 ai 30mila euro, per i Candelieri di Ploaghe o per la corsa dell'anello di Osilo, per il concorso ippico città di Cagliari al campo Rossi o la Sagra delle ciliegie di Burcei. (ANSA).