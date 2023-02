Casa: compravendite in aumento, boom a Nuoro (+18%)

Compravendita di case in aumento in Sardegna nei primi nove mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati del report dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Bilancio quasi tutto positivo. Si va dal più 0,8% della provincia di Oristano al record regionale della provincia di Nuoro con più 18,2%. Al secondo posto la provincia di Sassari con un balzo del 16,4%. Il primato degli acquisti spetta però alla provincia di Cagliari, passato da 3978 a 4404 compravendite con una crescita del 10,7 per cento.

A Cagliari città piccolo aumento (2,7) con 1472 passaggi di proprietà. Vivace anche il mercato di Sassari città con 1033 affari conclusi, pari a un incremento del 12,3 per cento. Unica eccezione Oristano città: cinque compravendite in meno nel confronto con il 2021. E risultato provvisorio di meno 2%. Cinque per cento in più anche a Nuoro città.