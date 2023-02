Il Comune di Sassari attiva sportello online per Imu e Tari

Dal 6 febbraio i sassaresi potranno pagare i tributi comunali e gestire le pratiche online, senza uscire di casa, tramite lo "Sportello online Tributi" attivato dal Comune. Un servizio presentato dall'assessore al Bilancio e tributi, Carlo Sardara, e dal dirigente del settore, Mario Mura. Lo sportello online in realtà esiste già dallo scorso anno ma finora consentiva di pagare solo la Tari.

Visti il successo e il gradimento degli utenti l'amministrazione comunale ha deciso di potenziare il servizio ed estenderlo anche al pagamento dell'Imu, creando così un unico sportello digitale in remoto per i tributi. È già possibile prenotare il proprio appuntamento online e sfruttare la finestra temporale molto più ampia per le pratiche Tari che partirà da lunedì 6 febbraio: il lunedì mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 11,30, e il martedì dalle 15 alle 16,30.

Sempre dal 6 febbraio sarà possibile prenotarsi anche per le pratiche Imu. Si fissa un appuntamento e anziché recarsi agli uffici comunali, tutto si svolge con una videochiamata con un dipendente pubblico che sbrigherà così le pratiche richieste. Guidati e supportati dall'operatore preposto si possono presentare dichiarazioni relativamente alla propria posizione tributaria (iscrizioni, variazioni, cancellazioni), ottenere documenti, verificare la situazione dei pagamenti. La sperimentazione dello Sportello online Tari, da quando è entrato in funzione, a maggio 2022, ha registrato 283 prenotazioni, passando dai 19 appuntamenti al giorno a 50.