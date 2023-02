Finanziaria: pastori, nostre proteste non sono state vane

"A oggi possiamo dire che le nostre proteste non sono state vane, si è finalmente raggiunto un traguardo. Le risorse inserite in finanziaria sono derivanti da avanzo di amministrazione regionale, quindi i 115 milioni di euro (23 milioni l'anno) che a più riprese abbiamo denunciato, saranno inseriti nelle misure Csr (Psr) della Regione Sardegna".

Lo fanno sapere i pastori sardi in una nota.

"Con il cambio di assessore in Regione, è venuto a mancare l'ostracismo precedente, lasciando spazio alla volontà di ascolto da parte del nuovo assessore Valeria Satta; questo ha fatto sì che si ponesse rimedio (in parte) agli errori avvenuti nella conferenza Stato-Regioni, quando sono state accettate le ripartizioni con nuovi criteri a noi sfavorevoli. Adesso - osservano - ci poniamo l'obiettivo di continuare la battaglia perché nonostante l'indicazione della nuova Pac (Politica agricola comunitaria), tesa a favorire proprio il nostro sistema produttivo, ci siamo ritrovati con una minima convergenza titoli e con l'ovi-caprino fuori dall'ecoschema 1 livello 2, e ancora grande incertezza sulle certificazioni Sqbna riguardanti suini e bovini".