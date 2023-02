Crepe sulla Buddi Buddi, almeno 15 giorni per riapertura

Dureranno almeno due settimane i lavori di ripristino del manto stradale nel ponte-cavalcavia "Brandinu" sprofondato domenica scorsa lungo la strada provinciale "Buddi Buddi" che porta da Sassari al litorale di Platamona.

La Provincia di Sassari ha effettuato le prime verifiche osservando che nel ponte non ci sono cedimenti strutturali. Le crepe apparse domenica sono dovute solo all'abbassamento dell'asfalto, causato dalle piogge dei giorni scorsi e che hanno dilavato il terreno sottostante. Le verifiche sono state estese a tutto il cavalcavia.

Sono stati già avviati i lavori di ripristino che andranno avanti almeno per due settimane. Durante l'intervento il tratto di strada interessato dai lavori, davanti al bar Carmela, resterà chiuso al traffico, che è stato deviato su un vecchio tratto per bypassare il ponte.

Per evitare ingorghi all'ingresso della città è stata ripristina la viabilità su una corsia per senso di marcia nel vecchio percorso, riducendo alcuni cordoli per poter permettere il passaggio dei bus Arts e Atp.