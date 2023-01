Si ustiona mentre brucia le stoppie, grave 56enne di Posada

Un uomo di 56 anni di Posada è rimasto gravemente ustionato mentre bruciava delle stoppie nelle campagne del paese. Ha riportato ustioni sul 50 per cento del corpo ed è stato ricoverato con codice rosso nel centro grandi ustionati di Sassari. I primi a prestare soccorso al 56enne sono stati i sanitari del 118, che hanno anche provveduto al suo trasferimento a Sassari in elicottero. Le condizioni dell'uomo sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.