Cagliari, sfuma Colley ma arrivano Prelec e Radovanovic

Visite mediche per l'attaccante Prelec, in chiusura la trattativa per portare a Cagliari l'esperto centrocampista della Salernitana Radovanovic. Sempre più lontano invece Colley: il difensore della Sampdoria non avrebbe accettato la proposta della società rossoblu. Il giocatore sembra destinato alla Bundesliga, dovrebbe accasarsi alla Hertha Berlino. Ore decisive: Goldaniga è stato per ogni evenienza già tolto dal mercato per consentire a Ranieri di avere in rosa almeno cinque difensori.

Sono le ultime novità in casa Cagliari della campagna invernale acquisti-cessioni che si chiude stasera alle 20. Per Prelec è praticamente fatta: la punta è a Villa Stuart a Roma per le visite di rito, si attende solo l'ufficializzazione. La sorpresa è Radovanovic, 34 anni, ventuno presenze e un gol questa stagione con la Salernitana. Il Cagliari avrebbe superato la Reggina e sarebbe pronto a far firmare al giocatore un contratto di due anni. In uscita Viola e Millico.