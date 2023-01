Picchiato e accoltellato a Cagliari, 42enne in ospedale

Una botta in testa e ferite con arma da taglio anche alla pancia: un 42enne di Quartu è stato aggredito durante la notte a Sant'Elia. È stato traportato all'ospedale Brotzu, in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un episodio ancora misterioso: l'uomo sarebbe stato aggredito intorno alle 4.30, ma in qualche modo sarebbe riuscito poi a raggiungere la sua abitazione a Quartu per chiedere aiuto.

Sul posto le Volanti della Polizia per raccogliere eventuali testimonianze: ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente anche per arrivare ai responsabili dell'agguato.

Tra le ipotesi anche quella della rapina, ma ci sarebbero ancora diversi punti da chiarire.