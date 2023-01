La realtà virtuale trasporta gli studenti nei siti culturali

La realtà virtuale approda nelle scuole superiori del nord Sardegna per far viaggiare gli studenti nel tempo, nella storia, nell'arte alla scoperta di città, eventi, epoche. A fare da apripista per il progetto digitale sviluppato sulla piattaforma multidisciplinare XTours dalla società sassarese Xrit (Extended Reality Internet of Things), è l'istituto Pellegrini di Sassari, dove questa mattina è stata presentata l'iniziativa.

"I ragazzi che indossano il visore possono camminare liberamente e fisicamente all'interno di un mondo nel quale ci sono dei contenuti misti, reali e virtuali, e possono interagire con esso. Il pacchetto Xtours contiene le visite che riguardano il patrimonio artistico e culturale italiano", ha spiegato Claudia Saba, amministratrice di Xrit.

"È un progetto innovativo e rivoluzionario - ha aggiunto il dirigente dell'istituto Pellegrini, Paolo Acone - che implementa le metodologie didattiche che la scuola sta attuando a tutti i livelli. Gli studenti possono sperimentare grazie a questo progetto nuovi sistemi di apprendimento". "La Provincia di Sassari - ha sottolineato il capo di gabinetto Salvatore Saba - ha sposato subito questo progetto e ciò che ci ha spinti a finanziarlo e a sostenerlo per tutti gli Istituti superiori sono state le sue potenzialità".