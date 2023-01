Cagliari, quasi fatta per il difensore della Samp Colley

Ultime ore per rinforzare il Cagliari: domani alle 20 chiusura del calciomercato invernale. E il club rossoblu potrebbe concludere almeno tre operazioni. La prima riguarda l'acquisto del centrale Colley dalla Sampdoria: Ranieri sarebbe contento di riavere il difensore già allenato ai tempi della sua avventura in blucerchiato. Il Cagliari è ritornato all'assalto negli ultimi giorni. E dovrebbe riuscire a portare in Sardegna il giocatore. In uscita invece il centrocampista Viola: dovrebbe andare alla Reggina. Probabile partenza anche per Millico che piace alla Spal. Salvo sorprese dovrebbe restare invece in rossoblu Goldaniga: Ranieri sta ripartendo dalla difesa e avrebbe chiesto la conferma proprio per garantire al reparto esperienza e ricambi.

C'è una quarta operazione che potrebbe concludersi entro domani sera: il Cagliari sta cercando una punta con le caratteristiche simili a quelle di Pavoletti. In ballo ci sono soprattutto tre nomi. In pole il norvegese Saeter, attaccante del Rosenborg, quattordici gol in ventuno partite finora. Ha ventisei anni ed è alto 1,93. Se la giocherà con Prelec, classe 2001. Ex Sampdoria, sta giocando in Austria nello Swaroskvi Tirol: tredici presenze e sei gol. Più difficile arrivare a Piccoli, attaccante dell'Atalanta in prestito al Verona: il giocatore preferirebbe rimanere in A con la Sampdoria.

Sempre sul fronte Genova il Cagliari sta cercando di capire se nell'affare Colley può rientrare anche Vieira, classe 1998, centrocampista centrale di interdizione e costruzione, questa stagione in campo tredici volte. Per l'attacco la lista è lunga: se non dovesse arrivare uno dei tre tra Saeter, Prelec e Piccoli, sarebbe in ballo anche l'ipotesi Tsadjout, 1999, attaccante della Cremonese che in A non sta trovando molto spazio, solo sei apparizioni. Circolano anche i nomi di Stulic, 2001, del Radnicki, campionato serbo, e di Felici, 2001, attaccante della Triestina.