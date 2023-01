Alfredo Cospito arrivato nel carcere milanese di Opera

Alfredo Cospito è arrivato nel carcere milanese di Opera. Per via delle sue condizioni fisiche, dovute allo sciopero della fame che sta portando avanti, l'anarchico trasferito dal carcere di Sassari sarà portato nel servizio di assistenza integrata, cioè nell'ex centro clinico.

La vicenda di Alfredo Cospito è seguita con la massima attenzione dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per il quale "la tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità". Così via Arenula in una nota, nella quale si spiega che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - su espressa indicazione dei medici dell'Asl di Sassari - ha disposto il trasferimento di Alfredo Cospito nella Casa circondariale di Milano Opera. Il detenuto, in sciopero della fame, è arrivato nell'istituto penitenziario lombardo alle 17.45.