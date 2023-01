Doppio incidente di caccia in Sardegna, feriti due 73enni

Doppio incidente di caccia stamattina in Sardegna dove due anziani cacciatori, entrambi di 73 anni, sono rimasti feriti da arma da fuoco ma nessuno dei due è in pericolo di vita.

Il primo è accaduto intorno alle 9.30 a Dorgali (Nuoro) nelle campagne sopra la galleria che porta dal paese alla frazione di Cala Gonone. L'uomo è rimasto ferito da una scheggia di rimbalzo da una roccia che lo ha colpito al petto, per fortuna superficialmente. Il ferito è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro dove gli sono state prestate le prime cure.

Il secondo incidente nelle campagne tra Olbia e Telti, in Gallura, intorno a mezzogiorno: al cacciatore 73enne è partito un colpo dal suo fucile che lo ha colpito al piede. L'anziano è stato trasportato dal 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Sui due episodi indagano le forze dell'ordine.