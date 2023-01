Polizia: open day rilascio passaporti domenica 5 febbraio

Per far fronte alla considerevole richiesta di passaporti, con le prenotazioni che vengono proposte dall'attuale sistema informatizzato anche a distanza di mesi, domenica 5 febbraio dalle 10 alle ore 18, l'Ufficio Passaporti della Questura di Cagliari osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico.

L'iniziativa, fanno sapere da Via Amat, servirà "per consentire l'acquisizione delle istanze dei passaporti degli utenti privi di appuntamento o che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima dell'appuntamento disponibile anche se già ottenuto on-line. Solo per la predetta giornata, pertanto, l'accesso sarà libero e l'eventuale fila seguirà l'ordine cronologico di arrivo".

Dal 4 Aprile 2022 l'Ufficio Passaporti ha introdotto, infatti, il sistema delle prenotazioni con agenda online per le istanze di rilascio passaporti elettronici, un'unica ed esclusiva modalità per la richiesta di rilascio del documento con accesso tramite Spid, Cie o Cns. Questa razionalizzazione ha prodotto, nelle ultime settimane, una notevole mole di richieste non esauribili se non a distanza di mesi, con proteste da parte dei cittadini e il caso che è arrivato anche in Parlamento con l'esponente di Avs, Francesca Ghirra.