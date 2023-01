Una Hydrogen Valleys in Sardegna, 21mln per progettare i siti

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GEN - Pubblicato l'avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, per la costituzione di Hydrogen Valleys, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per un totale di 21 milioni.

Nel rispetto delle milestone e dei target approvati dalla Commissione europea, il bando prevede che le aree industriali dismesse siano adibite a unità sperimentali per la produzione di idrogeno, mediante impianti da fonti energetiche rinnovabili locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. La misura deve inoltre sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete.

I requisiti per la partecipazione alla selezione e i documenti sono disponibili alla pagina: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&i d=103748 Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle 9 del 30 gennaio fino alle 13 del 28 febbraio 2023.

"Una Sardegna sempre più green, terreno ideale nell'innovazione tecnologica e nella transizione verde. Vogliamo sostenere e incoraggiare gli investimenti diretti verso l'energia pulita, senza sacrificare il territorio e nel pieno rispetto dell'ambiente", osserva il presidente della Regione, Christian Solinas.

"La Giunta regionale - afferma l'assessora dell'Industria, Anita Pili - ha scelto di affrontare la strada della transizione energetica con grandi investimenti sull'energia pulita. Con questo bando diamo la possibilità anche alle imprese di innovarsi e diventare protagoniste di questo fondamentale processo di diversificazione delle fonti energetiche". (ANSA).