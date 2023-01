Aerei:passa odg su Alghero ma parte della minoranza si sfila

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Nessun ordine del giorno unitario ma un documento approvato con l'astensione dei gruppi del M5s e dei Progressisti e nessun voto contrario. È l'esito del dibattito di questa mattina sulla continuità territoriale e sul caso Alghero nell'Aula del Consiglio regionale. I due gruppi di opposizione hanno deciso di non votare perché, spiegano, "pur sostenendo la battaglia non possiamo vidimare l'azione di questi quattro anni della maggioranza che ci ha portato a questa situazione".

Nello specifico del caso Alghero e del rischio che la procedura negoziata sia cassata dall'Ue, il documento impegna il governatore e la Giunta regionale a difendere in sede europea, congiuntamente con il Governo e con i ministeri competenti degli Affari europei, degli Esteri e delle Infrastrutture, la procedura negoziata intrapresa per l'affidamento delle rotte per Roma e per Milano in regime di continuità territoriale.

Non solo: "affinché il principio di insularità sia guida nella attuazione delle norme e procedure in materia di mobilità, accessibilità e in particolare del trasporto aereo - viene specificato - si chiede di agire presso il Governo nazionale affinché adotti i provvedimenti d'emergenza necessari per garantire i collegamenti da e per Alghero in continuità territoriale su Roma e Milano qualora la procedura negoziale dovesse risultare infruttuosa".

Quanto al tema complessivo della continuità, l'ordine del giorno approvato impegna la Regione a "ridisegnare, nelle more, il sistema dei collegamenti aerei da e per la Sardegna anche utilizzando gli orientamenti comunitari che consentano il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree allorché siano coerenti con il principio dell'operatore in economia di mercato".

Sollecitata infine "una mobilitazione generale che coinvolga le istituzioni nazionali, tutte le forze politiche, il mondo delle imprese e del lavoro, affinché venga garantito il ruolo strategico dell'aeroporto di Alghero nonché il fondamentale diritto alla mobilità dei sardi". (ANSA).