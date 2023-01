Finanziaria: salta emendamento per 50 mln stadio Cagliari

Sono 120 gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale al testo della manovra finanziaria che ieri ha cominciato l'esame in Consiglio. In totale sono circa 1.500 le richieste di modifica presentate, mentre gli uffici stanno ancora terminando la conta definitiva. Quelli presentati dall'esecutivo sono tutti emendamenti aggiuntivi, ciò significa che di fatto riscrivono quasi totalmente il testo. Tra questi non è inserito l'atteso emendamento sui 50 milioni che mancano per costruire il nuovo stadio del Cagliari, ma ci dovrebbero essere i 25 milioni promessi dall'assessora dell'Agricoltura Valeria Satta ai pastori per i fondi mancanti della nuova Pac.

Per lo stadio ci sono altre due possibilità di finanziamento: la Giunta potrebbe prevedere le risorse in un emendamento all'emendamento da portare subito in Aula, oppure intervenire direttamente con una delibera ad hoc. I tempi sono stretti perchè, in vista degli Europeri di calcio del 2032, l'Uefa chiede alle città impianti nuovi e soprattutto finiti. Ed entro il 7 febbraio Cagliari dovrà comunicare alla Figc la sua candidatura.

Per avere i testi definitivi e capire quante saranno effettivamente le richieste di modifica si dovranno attendere i lavori della terza commissione Bilancio che dalle 15.30 lavorerà alla scrematura e alla verifica di ammissibilità. Intanto la seconda commissione Lavoro, Cultura e Formazione professionale ha eletto Sara Canu del Gruppo Misto, come nuova presidente dopo le dimissioni diFranco Stara. È la prima donna in questa legislatura a ricoprire l'incarico di presidente di Commissione. L'ultima consigliera a guidare un parlamentino era stata Noemi Sanna nella XII legislatura eletta presidente della Commissione Sanità. Nella storia autonomistica della Sardegna le consigliere elette presidenti di commissione sono state, oltre la Canu, appena otto.