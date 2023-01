Laore: sit-in idonei concorso per scorrimento graduatoria

Non si arrendono e nel giorno dell'avvio della discussione generale della manovra finanziaria in Consiglio regionale hanno organizzato un sit-in di protesta sotto il palazzo. Sono gli idonei del concorso Laore dello scorso anno che da tempo chiedono lo scorrimento della lista dei vincitori.

"Chiediamo l'inserimento nella legge finanziaria di un emendamento che sia un vincolo per enti e agenzie regionali ad attingere alla graduatoria ancora in essere per tutte le prossime assunzioni", spiega Francesca Cherchi, portavoce dei circa mille idonei. " Speriamo ci sia la volontà politica così da permettere lo scorrimento della graduatoria sino alla fine", ha ribadito ricordando che la Regione, e nello specifico alcune agenzie come Arpas e Forestas, stanno provvedendo a bandire altri concorsi per le stesse figure. "Dovrebbero utilizzare la nostra graduatoria e non bandire altri reclutamenti", ha concluso.