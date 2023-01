Sindaco del nord Sardegna aggredito per strada

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bonorva l'uomo che questa mattina, in pieno centro a Bonorva, ha aggredito il sindaco del paese, Massimo D'Agostino, puntandogli contro un accendino e bruciandogli una ciocca di capelli sulla nuca, prima di avere una colluttazione con lui. I militari, guidati dal capitano Renato Lanzolla, che erano intervenuti sul posto subito dopo l'aggressione, hanno raccolto testimonianze e hanno proceduto nel primo pomeriggio all'arresto.

Dalla denuncia del sindaco, l'uomo da parecchio tempo aveva un atteggiamento violento e aggressivo con tutti nel paese: minacciava e insultava chiunque, molestava le ragazze, disturbava anziani e bambini. Aveva anche devastato gli uffici degli assistenti sociali, che si sentivano quotidianamente in pericolo per le continue visite dell'uomo, sempre più violento e minaccioso. Ora l'aggressore, accusato di lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, è rinchiuso in una camera di sicurezza della caserma dei carabinieri.