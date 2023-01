Casa: prezzi in crescita anche nell'Isola, sino al 3%

Cagliari e Sassari in linea con il mercato immobiliare delle grandi città del resto d'Italia. Le previsioni per il 2023 dicono che i prezzi cresceranno nei due principali centri dell'Isola sino al 3 percento. In particolare a Cagliari gli aumenti oscilleranno tra l'1 e il 3%. Mentre per Sassari si prevede un incremento del 2%. Sono i dati che emergono da un report dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Bene il 2022, secondo l'analisi nazionale degli esperti, con numeri che non si registravano da tempo.

"Alla luce di questo, il 2023 - afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa - secondo le nostre previsioni registrerà un calo delle transazioni e prezzi ancora in leggera crescita. L'aumento dei tassi di interesse, che inizia già a farsi sentire su chi necessita di importanti interventi di mutuo e le incertezze economiche e lavorative porteranno ad un ridimensionamento della disponibilità di spesa. Potrebbe quindi accadere che, per una fascia di potenziali acquirenti, possano non esserci i requisiti per accedere al credito o per accedervi con importi più bassi".