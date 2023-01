Basket: la Dinamo si lecca le ferite dopo il ko a Napoli

Passo indietro ieri sera della Dinamo Banco di Sardegna sul campo di Napoli: i sassaresi, dopo due vittorie di fila con prestazioni convincenti, perdono 93-83 contro la Gevi, riuscendo a salvare l'onore nei minuti finali della partita. Privi del play Robinson, fermato da un infortunio, i ragazzi di coach Bucchi sono troppo teneri in difesa, poco precisi in attacco e completamente assenti sotto le plance, dove Napoli, con Williams e Zerini, domina per gran parte della gara. Il resto ai padroni di casa lo danno il talento e la vena realizzativa di Stewart, Howart e Young.

La Dinamo dopo un buon primo quarto chiuso avanti per 25-23, crolla a inizio secondo quarto incassando un parziale di 2-15 che la tramortisce. Limita i danni con le triple di Kruslin e Treier, schierato da pivot per sopperire alle deludenti prove di Stephens e Diop, e all'intervallo lungo è sotto di 8 punti (44-52).

Alla ripresa del gioco la Dinamo è ancora paralizzata, Napoli ne approfitta toccando il +21 e arrivando addirittura a +23 all'inizio del quarto quarto. I sassaresi si risvegliano a metà dell'ultima frazione di gioco, ricuciono lo strappo, hanno anche la palla del -6 per riaprire la partita ma sprecano due volte, lasciando la vittoria alla squadra dell'ex Pancotto, che chiude i conti col 93-83 finale. Domenica prossima la Dinamo cercherà ancora una volta il riscatto in casa conto la VL Pesaro.