Nuovo stadio Cagliari: Truzzu a Regione, servono 50 milioni

Appello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, idealmente accanto al tecnico rossoblù Claudio Ranieri nella corsa verso il nuovo stadio: bisogna correre per non perdere la chance Europei. "In questi giorni mister Ranieri ha ribadito un concetto che mi è molto caro - spiega Truzzu in un post su Facebook - Cagliari (e la Sardegna, aggiungo) meritano uno stadio per non perdere l'occasione degli Europei 2032 di calcio, per consentire la rigenerazione di Sant'Elia e creare un insieme di opportunità per il quartiere, per garantire una casa al nostro Cagliari".

Ma i tempi sono stretti: "L'opportunità è adesso, in finanziaria, e non va persa. Entro i primi di febbraio dobbiamo siglare la convenzione con Figc e Uefa. Altrimenti Cagliari e la Sardegna saranno fuori dagli Europei". Quindi l'appello: "A tutte le Istituzioni, al Presidente, alla Giunta e a tutti i consiglieri regionali: servono 50 milioni. La cifra è importante, lo so, ma è un investimento di un privato di quasi 200 milioni, capace di favorire ulteriori investimenti e far crescere tutta l'isola. Non facciamoci sconfiggere dalla paura. Non lasciamoci sfuggire quest'opportunità. Cogliamola invece insieme".