Maltempo: ristoratore di Desulo, dal pienone al disastro

Il blackout a Desulo mette in ginocchio il turismo di montagna, ovvero ristoratori e albergatori che già da oggi e per tutto il weekend hanno registrato il pienone per la neve. Gianni Casula, del ristorante Gennargentu spiega all'ANSA: "Abbiamo prenotazioni per tutto il fine settimana e non possiamo nemmeno avvisare i clienti che siamo impossibilitati a lavorare perché le linee telefoniche o non vanno per niente o vanno a intermittenza".

"Non abbiamo corrente elettrica e abbiamo già anticipato un sacco di soldi per dotarci delle provviste in cucina per il weekend: perderemo tutto - afferma - Inoltre la via Kennedy porta al ristorante è sommersa dalla neve e non si riesce nemmeno ad arrivare. Non ci si può riempire la bocca di turismo montano e poi lasciarci così, questa è una vergogna", conclude il ristoratore.

Accanto a lui rischiano di perdere tutto anche i panifici che hanno preparato gli impasti e i salumifici e macellerie che conservano nelle celle frigo. E dopo diverse ore senza elettricità, sta subendo disagi anche chi ha messo in moto i gruppi elettrogeni perché nel momento in cui finirà il combustibile non potrà rifornirsi perchè i distributori non funzionano senza luce.