Polizia stradale, diminuiscono decessi e feriti in Sardegna

Tredici incidenti mortali tra i 661 sinistri rilevati in Sardegna dalla Polizia Stradale nel 2022 con un decremento dei decessi del 13,3 per cento. Nel bilancio anche 453 persone ferite: - 12 % rispetto al 2021. Dall'inizio dell'anno al 31 dicembre, la Polizia di Stato ha effettuato 12.084 pattuglie di vigilanza nelle strade dell'isola. Potenziati rispetto al 2021 i controlli delle velocità, effettuando 675 servizi con misuratori (+8,5%). Nel corso dei servizi di vigilanza sono state contestate 30.464 infrazioni(+11,5%), di cui 4.056 per eccesso di velocità (+21,7%) e decurtati 61.457 punti patente (+13,2%).

Intensificati anche i controlli sull'uso dei sistemi di ritenuta (uso delle cinture di sicurezza dei conducenti e passeggeri), nel corso dei quali sono state contestate 3.547 infrazioni (+22,7% rispetto al 2021), e sull'uso del telefono cellulare durante la guida, dove sono state accertate 991 infrazioni (+20,1%). Sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 807 conducenti (+34,5 rispetto al 2021) e 18 (+38,4%) per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. I documenti ritirati nell'anno 2022 sono stati 2.632 patenti di guida (+33%) e 1.308 carte di circolazione (+5,3%).

Contro le "stragi del sabato sera" sono stati effettuati 277 servizi di controllo, con un impiego di oltre 400 pattuglie. Nel corso dell'attività sono stati controllati con etilometri e precursori, 2.162 conducenti, di cui 1.684 uomini e 478 donne. Il 13% è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico (244 uomini e 38 donne). Nei weekend sono state denunciate 266 persone per guida in stato di ebbrezza e 2 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, sono stati sequestrati 38 veicoli.