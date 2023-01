Muretti è il nuovo segretario generale della Cgil di Sassari

Massimiliano Muretti, 52 anni, sassarese, è il nuovo segretario generale della Cgil di Sassari. E' stato eletto all'unanimità al termine del congresso territoriale, e subentra all'uscente Francesca Nurra. "Il territorio sta attraversando un periodo molto difficile e sono tante le vertenze aperte che devono essere affrontate, con tre punti fondamentali su cui trovare soluzioni: l'industria, con la chimica verde, i trasporti e la sanità", sottolinea Muretti.

La prima grana da affrontare è l'allarme cassa integrazione per i lavoratori dell'aeroporto di Alghero. "È un problema che deve essere affrontato non solo come vertenza dei lavoratori, ma di tutto il territorio. È la chiara evidenza che sta avvenendo qualcosa di grave e che è necessario concentrare e unire le forze, non solo sindacali, per trovare al più presto le soluzioni adatte - dichiara il neo segretario - Sono convinto che sui temi che riguardano il territorio sia possibile e necessario trovare unità fra le sigle sindacali e lavorare insieme, con le istituzioni e la politica per dare risposte ai lavoratori, ai cittadini e a tutto il sistema economico e sociale del nord ovest Sardegna". Insieme con Muretti il congresso ha eletto come membri della segreteria Gavino Doppiu e Maria Teresa Sassu.