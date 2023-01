Maltempo: nuova allerta neve sopra 500mt e vento in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 19 GEN - Freddo, pioggia, neve e forte vento in Sardegna. Domani, venerdì 20 gennaio, non si attenuerà l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Isola e la Protezione civile ha emesso tre nuovi bollettini di allerta meteo.

Il primo, a partire dalla mezzanotte e sino alle 24 di venerdì, è un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulla Gallura e sull'area di Flumendosa-Flumineddu; sempre codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Inoltre, dalle prime di venerdì e per le successive 18 ore le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota. Successivamente, nel corso della notte e sino alla mattinata di sabato è possibile la formazione di ghiaccio sul manto stradale.

Terzo avviso: a partire dalle prime ore sempre del 20 gennaio e per le successive 12 ore, i settori occidentale e meridionale dell'Isola saranno interessati da venti di burrasca con raffiche sino a tempesta. I venti saranno inizialmente da sud-ovest, in rotazione da nordovest. Saranno inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte.

Intanto sono sempre in azione sulle strade del Nuorese i mezzi spargisale. Le ditte esterne dell'Anas stanno intervenendo sulla 131 tra Macomer e Campeda, a Borore e a Ottana e sulla 389 Nuoro-Lanusei dove è in atto una copiosa nevicata. Nei punti più critici i mezzi dell'Anas sono affiancati dalle pattuglie della Polizia stradale di Nuoro per regolare il traffico ed evitare incidenti. (ANSA).