Assalto armato a un furgone tabacchi nel Sassarese

Due banditi armati di pistola hanno assaltato questa mattina un furgone che trasportava tabacchi, nella zona di Buddusò, nel Sassarese. Secondo le prime informazioni i malviventi hanno fermato il furgone e costretto l'autista a scendere minacciandolo con le pistole. I banditi si sono, quindi, messi alla guida del mezzo allontanandosi con tutto il carico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ozieri, che sono ora alla ricerca dei rapinatori. Ancora non si conosce l'ammontare del bottino.

L'ASSALTO IN PIENO CENTRO - L'assalto armato al furgone tabacchi a Buddusò è stato compiuto in pieno centro abitato. L'episodio nel corso Segni, che poi si immette nella strada statale che conduce a Bitti (Nuoro). I carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, stanno interrogando l'autista del furgone, incolume, ma sotto choc per la rapina subita. I malviventi sono scappati alla guida del mezzo proprio in direzione Bitti, mente sulla zona imperversa una fitta nevicata.

RITROVATO IL FURGONE - È stato ritrovato nella campagne fra Buddusò e Bitti il furgone tabacchi rapinato questa mattina nel centro gallurese da due banditi armati di pistola. I carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, hanno individuato il mezzo in un dirupo di una stradina di penetrazione agraria.

Per recuperarlo sono arrivati sul posto veicoli speciali dei Vigili del fuoco di Sassari che ora stanno operando per aggangiarlo e riportarlo sulla sede stradale, impresa non facile vista la zona scoscesa e le cattive condizioni del tempo, con neve e pioggia che cadono da ore sulla zona. Non si sa ancora se i malviventi abbiano prelevato il carico del furgone, che era partito stamattina dal deposito di Nuoro per consegnare i tabacchi nelle rivendite del Monte Acuto, Goceano e Gallura.