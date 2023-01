Aerei: nord Sardegna rivendica strategia concertata

"Auspichiamo azioni politiche e tecniche concertate con le governance territoriali". Sono le parole con cui il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti, si rivolge al governatore Christian Solinas e all'assessore ai Trasporti Antonio Moro per sollecitare l'intervento della Regione sulla continutià aerea, che al momento vede tagliato fuori l'aeroporto di Alghero.

Nella lettera ci sono i contenuti del documento sottoscritto nei giorni scorsi da associazioni di categoria, sindacati, sindaci del nord Sardegna al termine di un consiglio camerale aperto convocato proprio per discutere le problematiche legate ai collegamenti aerei. Da quel confronto è emersa la necessità, riproposta ora da Visconti, "di agire stabilmente in termini strategici sotto il profilo tecnico" aprendo interlecuzioni "con le strutture dell'assessorato e quelle degli altri enti, comprese le società di gestione degli aeroporti. Non solo per progettare la nuova continuità territoriale, ma per pianificare anche le prossime azioni da mettere in campo per il sostegno al traffico aeroportuale non in continuità".

Secondo il numero uno della Camera di commercio di Sassari, "la frammentazione dei bandi per l'aggiudicazione delle rotte aeree in regime di continuità sugli scali di Cagliari, Olbia e Alghero compromette la coesione di un territorio che dovrebbe essere considerato unico - Noi siamo pronti a dialogare in tutte le sedi decisionali - Cagliari, Roma e Bruxelles - per rivendicare e sostenere il diritto alla mobilità dei sardi e, a tale scopo, si chiede un incontro per individuare un'azione comune nell'interesse di tutta l'Isola".