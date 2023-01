Rapina alla Bnl di Nuoro, arrestato presunto autista banda

Svolta nelle indagini della rapina compiuta nella filiale della Bnl di Nuoro, in via Manzoni, il 9 maggio scorso.

Come riportano i due quotidiani sardi, gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione del Gip del tribunale di Nuoro, hanno arrestato un operaio forestale ritenuto il palo e l'autista della rapina, mentre i due complici, incappucciati e con pistola in pugno, svaligiavano le casse dell'istituto di credito, anche alla fine il bottino recuperato fu magro, circa 2mila euro.

I rapinatori si diedero poi alla fuga, secondo gli investigatori sulla auto dell'operario arrestato ieri, che è stato rinchiuso nel carcere di Badu 'e Carros.

Le indagini proseguono per cercare di risalire all'intera banda entrata in azione il 9 maggio scorso.