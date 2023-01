Nuovi collegamenti Volotea da Olbia per Madrid e Nizza

(ANSA) - OLBIA, 18 GEN - Volotea annuncia per la primavera l'avvio di due nuovi collegamenti aerei da Olbia con Madrid e Nizza. Dal 26 maggio prenderà il via il volo per Madrid, collegamento che avrà tre frequenze a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per un totale di oltre 20.800 posti, pari a 116 voli. La nuova rotta per Nizza sarà invece inuagurata il 28 maggio. Il collegamento da e per la Costa Azzurra prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica, per un totale di oltre 14.000 posti e 78 voli.

"Si aggiungono così, nel nostro portfolio - commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - nuove mete molto diverse tra loro ma allo stesso modo irresistibili che, siamo certi, conquisteranno un numero ancora più ampio di passeggeri. Questo annuncio, oltre a incrementare i flussi turistici da e per la Sardegna, riconferma il ruolo chiave del mercato sardo nei nostri piani di investimento.

Contiamo di annunciare presto importanti novità a Olbia, dove stiamo lavorando insieme al management dell'aeroporto per creare nuove direttrici turistiche internazionali". (ANSA).