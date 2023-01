Aerei: avviata procedura per voli Alghero, via alle offerte

È stata avviata tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate, dopo che nessuna compagnia aveva presentato offerte nel bando. Lo ha annunciato l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro.

"Abbiamo mantenuto l'impegno di avviare la procedura negoziata nel più breve tempo possibile - ha spiegato Moro - in tempo utile per consentire allo scalo di Alghero di contare sui voli in continuità territoriale anche dal 17 febbraio prossimo".

La gara si chiuderà il 31 gennaio, stessa scadenza del termine per le offerte sulle rotte agevolate senza compensazioni economiche.