Da Seulo a Nova Gorica, vince torneo di poker e 20mila euro

Dal suo bar di Seulo al tavolo da gioco di Nova Gorica. In Slovenia non c'è stata storia: Andrea Ligas ha vinto il Perla Poker Festival, torneo internazionale di carte a suon di poker e full, portandosi a casa poco più di 20mila euro. Il giocatore sardo ha sbaragliato la concorrenza dei 742 partecipanti. Quattro mori in evidenza: Ligas si è giocato la finale con un altro corregionale, Pietro Sanna, di Ittiri.

Quasi una maratona, da mezzogiorno a mezzanotte. Dopo una lunga selezione ne sono rimasti solo nove, soprattutto italiani e sloveni. Fuori i favoriti Giorgio Silvestrin ed Eros Nastasi, a difendere l'onore dell'Italia sono rimasti i due sardi Ligas e Sanna. Con il barista di Seulo che l'ha spuntata sul rivale-amico Sanna. Sul podio, al terzo posto, Milos Vrljanovic. Bella prestazione anche quella di Sanna.

Con il premio finale diviso in quattro, le ultime mani si sono giocate soprattutto per onore e coppa. "Una grande soddisfazione - commenta Ligas a colloquio con ANSA - sono stati i miei amici a convincermi a partecipare". E tutto il paese ha tifato per lui. Ora al "Bar caffè da Andrea Ligas" è grande festa.

Nelle foto di rito Ligas mostra due carte: 6 di picche e 5 di cuori. "È stata l'ultima mano che mi ha fatto vincere il torneo - spiega - In realtà la mano che mi ha salvato è stata un 7-7 contro un ragazzo di Livorno. Penso che quel 7-7 mi rimarrà impresso per sempre".