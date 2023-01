Strade: conclusi lavori, riapre circonvallazione di Sindia

Riapre dopo una lunga attesa la circonvallazione di Sindia. L'intervento, finanziato dalla Regione per 2,7 milioni di euro, ha riguardato un primo tratto pari a 3,8 km su un totale di 6,7 km. Già disponibili 3 milioni di euro, per consentire i lavori sul restante tracciato di 2,9 km, oltre alla realizzazione degli svincoli previsti. Il soggetto attuatore è la Provincia di Nuoro. "La riapertura della strada consentirà nuovamente di veicolare il traffico all'esterno dell'abitato di Sindia con importanti benefici in particolare durante il periodo estivo, in circostanze di traffico intenso - spiega l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu - Con ricadute positive, quindi, sul piano turistico ed economico, ma anche sociale se si considerano le riduzioni di traffico e inquinamento nell'abitato di Sindia".