Cagliari, Soprintendenza sospende il taglio di 190 alberi

La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari ha di fatto fermato - con un parere sospensivo - il taglio di circa 190 alberi previsto dal Comune di Cagliari nei prossimi mesi. Lo comunica il Gruppo d'intervento giuridico, associazione da subito in trincea per la difesa delle piante.

Sospesi, spiegano gli ecologisti, gli interventi di tagli arborei previsti è gli interventi assenza di autorizzazione paesaggistica. "L'associazione - si legge in una nota - esprime il suo plauso per la decisa presa di posizione della Soprintendenza cagliaritana a tutela dei valori ambientali, paesaggistici, storico-culturali del patrimonio arboreo cittadino". Gli ambientalisti avevano inoltrato lo scorso 16 ottobre una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione al progetto. La Soprintendenza ha esaminato il "Piano di Manutenzione delle Alberature della Città di Cagliari". E ha espresso - riferisce Grig - "diverse criticità sull'efficacia, esaustività e completezza del piano proposto". La Soprintendenza - continuano gli ecologisti - ha chiesto, quindi, "una revisione del Piano ... con la possibilità di introdurre elaborati integrativi che consentano una più approfondita disamina degli interventi sul verde cittadino", con previsione di adeguate compensazioni nel momento in cui dovessero rendersi necessari tagli di alberi, e ha ricordato che "per ogni intervento sulle alberature che possa incidere sensibilmente su un particolare contesto della Città, si dovrà seguire il procedimento autorizzativo ordinario previsto dal Codice dei Beni Culturali, sia per gli ambiti di tutela paesaggistica che di tutela sul Patrimonio Culturale".

In particolare, nel progetto emergono alcuni interventi comportanti abbattimenti di alberi in viale Calamosca, viale Diaz, via Borgo Sant'Elia, viale Buoncammino.