Cospito: Orlando, valutare utilizzo 41bis per reati diversi

"Lo scopo di questa visita era di guardare a una situazione particolare, la salute del detenuto e assicurarci che le condizioni non precipitino. Il caso specifico pone un problema di carattere generale e cioè la effettiva funzionalità del 41 bis rispetto a reati che sono in parte diversi da quelli che hanno generato questo strumento amministrativo. È un tema da approfondire e valutare adeguatamente". Lo ha dichiarato il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando questa mattina al termine della visita nel carcere di Bancali, a Sassari dove si trova detenuto in regime di 41 bis l'anarchico Alfredo Cospito.