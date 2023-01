Rischio crollo palazzina a Cagliari, evacuati i residenti

Rischio crollo per una palazzina del centro storico a Cagliari. Disposta l'evacuazione degli abitanti dello stabile al numero civico 32 della via Dettori. Sul posto, dopo le segnalazioni e l'allarme lanciato dai residenti della zona anche per le crepe visibili nella facciata, sono arrivate ieri sera le squadre dei vigili del fuoco. Il Comune di Cagliari si sta occupando della sistemazione degli famiglie, una decina di persone. Nei prossimi giorni gli stessi vigili del fuoco potranno accompagnare i residenti a recuperare in casa abbigliamento e oggetti personali. Ma sulla palazzina già da domani dovrebbero essere effettuate le prime verifiche per capire se la struttura è pericolante.