Centrale dello spaccio in casa occupata, arrestato 32enne

Una centrale dello spaccio di droga nella casa occupata abusivamente. L'ha scoperta la Polizia di Stato in un condominio nel quartiere di Is Mirrionis. Agli arresti domiciliari un 32enne: l'accusa è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da qualche giorno i poliziotti del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari stavano tenendo sotto controllo l'appartamento all'ultimo piano della palazzina. Nella serata di ieri il blitz degli agenti della Mobile: sono riusciti ad entrare accodandosi ad un cliente. Nonostante il vano tentativo del giovane di disfarsi della droga, gettandola nello scarico del bagno, è stata subito recuperata.

La perquisizione ha consentito di rinvenire circa 55 grammi di cocaina, già confezionata in 109 dosi e pronte per essere spacciate, 3 grammi di marjuana, oltre alla somma di 535 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'immobile occupato senza alcun titolo, di proprietà del Comune di Cagliari, è stato sottoposto a sequestro preventivo.