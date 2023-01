Maltratta per anni compagna e figli minori, arrestato

Da anni maltrattava la compagna convivente insultandola di continuo e minacciandola di morte anche usando dei coltelli. In alcune circostanze la donna veniva malmenata pesantemente, anche in presenza dei figli minori che venivano costretti a presenziare ai maltrattamenti, dei quali, non di rado, erano a loro volta vittima. A porre fine a tutto ciò la chiamata alla Polizia da parte di un vicino di casa, preoccupato dalle urla e dalle richieste di aiuto che provenivano dall'interno dell'appartamento della coppia.

Nonostante la donna avesse negato i maltrattamenti l'uomo, un 47 anni residente nell'Oristanese, è stato prima denunciato e, a conclusione dell'indagine, arrestato per maltrattamenti in famiglia. dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura che gli hanno contestato il provvedimento emesso a suo carico dal Gip del Tribunale di Oristano. Ora si trova nel carcere di Massama a Oristano.

Nonostante i continui rifiuti della vittima di denunciare il suo aguzzino, le indagini sono continuate e l'uomo, che nel frattempo ha anche aggredito un rappresentante della forze dell'ordine e un conoscente, è stato arrestato e portato in carcere dove si trova in attesa dell'interrogatorio di garanzia.