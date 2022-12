Bracconiere di Orune arrestato dalla Forestale

Un allevatore di Orune è stato arrestato per bracconaggio in località "Monte Concheddazzos" dagli uomini di una pattuglia della stazione forestale di Nuoro.

I militari hanno rinvenuto lacci realizzati con cavetti di acciaio per la cattura di cervi e cinghiali posizionati su alcuni varchi di una recinzione metallica. L'uomo è stato trovato nell'atto di risistemare le trappole, nel frattempo rese innocue dai forestali.

Il bracconiere - con precedenti specifici e già arrestato nel 2107 e nel 2019 - è stato fermato e sottoposto a perquisizione.

All'interno del suo fuoristrada è stato rinvenuto un fucile a canna singola, calibro 24, senza matricola con il colpo in canna ed altre 9 cartucce dello stesso calibro caricate a pallettoni.

Su disposizione del Pm di Nuoro, l'arrestato è stato condotto al carcere di Badu 'e Carros.