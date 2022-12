Ultraleggero in mare, Procura di Lanusei apre un'inchiesta

La Procura di Lanusei ha aperto un'inchiesta sull'incidente dell'ultraleggero nel pomeriggio del 24 dicembre, caduto nelle acque antistanti l'aeroporto di Arbatax-Tortolì, in Ogliastra, a 40 metri dalla battigia.

Nell'incidente sono rimaste lievemente contuse le due persone a bordo, il pilota, un uomo di 65 anni, e una donna di 34, soccorsi prontamente dalle persone presenti in spiaggia e poi dal 118.

Il pilota subito dopo il decollo si è reso conto che c'era un'avaria al motore e ha tentato l'atterraggio senza riuscire però a rimanere in pista e finendo nelle acque della spiaggia di Basaura. Il velivolo recuperato molte ore dopo l'incidente dai Vigili del fuoco è stato messo sotto sequestro.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione di Tortolì. Anche l'Aero Club d'Italia ha avviato le proprie indagini interne per capire i motivi dell'incidente.