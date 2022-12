I designer della comunicazione a scuola allo Ied di Cagliari

Ideare prodotti della comunicazione accattivanti, efficaci, funzionali, in linea con le moderne esigenze del mercato. Con questi presupposti lo Ied di Cagliari, Istituto europeo di design, dà vita al corso triennale in Design della comunicazione. Una nuova proposta formativa indicata dal neo direttore Antonio Lupinu, classe 1988, originario di Ittiri. Una novità per la sede sarda dello Ied che va ad aggiungersi ai corsi di Media, Interior, Product e Fashion Design.

Il corso formerà figure ricercate nelle agenzie di comunicazione e digital marketing, o in tutte quelle aziende, enti privati e pubblici che necessitano di figure professionali capaci di progettare comunicazione. Coordinatore del corso è Marco Duò, padre veneto e madre sarda, vive e lavora a Cagliari.

I futuri "Designer della Comunicazione" impareranno a usare la creatività insieme ai software e alle tecnologie del mestiere, per interpretare queste strategie e renderle messaggi, campagne, identità di marca e progetti integrati di comunicazione capaci di spaziare dal digital all'ambient advertising, passando per tutti i mezzi di comunicazione, e attraversando continue diramazioni nel mondo del design dell'arte, grafica, art direction, dall'analisi dei pubblici e delle loro abitudini al marketing.

"Oggi più che mai in un territorio come quello sardo il design costituisce un acceleratore per lo sviluppo del mercato e per un'adeguata narrazione della sua identità. Questa la ragione fondativa di Ied e la spinta che Ied Cagliari si prefigge di offrire a tutti gli attori del territorio", spiega Antonio Lupinu. Un focus importante sarà infatti dedicato al territorio sardo, al turismo, al settore agroalimentare e alle start up digital: dalla Sardegna al mondo.