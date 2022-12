Mini film col cellulare, a Quartu il "Phone Video Festival"

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 14 DIC - Arte e cinema anche con il telefono cellulare. A Quartu Sant'Elena arriva la prima edizione del Phone video festival.

Appuntamenti in programma nella settimana tra Natale e Capodanno, la direzione artistica è del regista Giovanni Columbu. L'iniziativa è promossa dall'Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo, con il contributo del Comune di Quartu e della Regione. E c'è la partnership dei Centri Commerciali Naturali 'La via del mare' e 'Via Eligio Porcu'.

Previsto il contest cinematografico 'Raccontare con lo smartphone'. I partecipanti potranno inviare la loro opera, girata esclusivamente con lo smartphone, di durata compresa tra 1 e 5 minuti. Le opere finaliste verranno selezionate da una giuria di esperti, tenendo conto anche del numero di reazioni ottenute nelle pagine social del Festival.

I lavori saranno mostrati durante le serate della rassegna. Le opere vincitrici saranno suddivise in due categorie: giovani under 25, con la premiazione dei primi tre classificati, e adulti over 25. Previsti anche incontri con esperti del settore cinematografico: il regista Matteo Incollu e i critici Antioco Floris e David Bruni, docenti universitari, come Diego Cavallotti, e giovani attrici, come Simonetta Columbu.

Una tre-giorni che coinvolgerà gli studenti del Liceo Artistico 'Brotzu', indirizzo Cinema, e del Liceo Classico 'Motzo'. Non soltanto il Phone contest dedicato ai corti: in programma anche una sezione-laboratorio dedicata ai mediometraggi.

"C'è coraggio in quello che stiamo facendo - ha detto il sindaco Graziano Milia -. La narrazione col telefonino è indubbiamente una bella sfida, molto accattivante, capace di incuriosire parecchio, perché si tratta di uno strumento che sta cambiando le nostre vite più di quanto sia palese a noi stessi". (ANSA).