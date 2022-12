Cagliari, cambia volto l'area di San Saturnino

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Cambia volto l'area di San Saturnino a Cagliari. Gli spazi saranno valorizzati per dar vita a percorsi di visita che collegano la chiesa dedicata al patrono della città - tra le basiliche paleocristiane meglio conservate dell'Isola - l'area archeologica, con le testimonianze sacre e funerarie e il giardino storico circostante.

E creare un legame più stretto con il complesso - vero attrattore culturale e turistico - e la città, di cui è simbolo identitario.

Parte il progetto di valorizzazione e fruizione del complesso.

Si apre domani il cantiere del primo lotto di lavori finanziati con 500mila euro. Riguardano l'area interessata dagli scavi archeologici che sarà fruibile e agibile grazie a una serie di "passeggiate archeologiche". "Primo tassello di un più ampio progetto di valorizzazione dell' intero complesso. I lavori partono a gennaio e potrebbero terminare a settembre", ha detto Patricia Olivo, dirigente del Segretariato regionale del Ministero della Cultura che cura e coordina il progetto che coinvolge anche Soprintendenza e Direzione regionale Musei della Sardegna.

Saranno realizzati percorsi accessibili a tornanti che partono dall'ingresso della basilica, attraversano l'area archeologica e giungono al parco e poi a ritroso delle gradinate. "Da questo punto di osservazione si possono ammirare gli scavi che hanno messo in luce tombe, sarcofagi in pietra, sepolture. Come anche le tracce murarie di un Convento di monaci benedettini", ha spiegato l'architetto Sergio Rosanova, capogruppo del progetto.

"Un percorso per ricucire il prezioso tessuto fatto di architettura, archeologia, arte e paesaggio urbano e restituire il racconto di questo sito ricco di storia, al centro della città" ha sottolinea Olivo.

"Un'importante occasione di riqualificazione del sito di San Saturnino, un complesso che riassume nelle sue mura tutta la storia di Cagliari", ha messo in evidenza Luana Toniolo, direttrice Direzione regionale Musei Sardegna. (ANSA).