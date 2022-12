Un centinaio di giocattoli illegali sequestrati a P. Torres

Oltre 100 giocattoli contraffatti di varie marche e tipologie sono stati sequestrati a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari e della Sezione operativa di Porto Torres, assieme alla polizia locale. L'intervento è stato fatto all'interno di un negozio che è stato sanzionato. La multa va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 10.000 per aver posto in commercio sul territorio nazionale giocattoli non conformi agli standard di sicurezza.

L'operazione, organizzata a ridosso delle festività natalizie, ha portato al sequestro di prodotti sprovvisti della necessaria marcatura CE, delle relative avvertenze in lingua italiana, e recanti in alcuni casi la marchiatura CE non conforme. Tra questi articoli erano presenti anche alcuni esemplari dei famosi pupazzi Huggy Wuggy, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati dai bambini su You Tube, (sprovvisti di marchiatura CE e di etichettatura), i quali nel mese di maggio, sono stati oggetto di avviso prudenziale da parte della Polizia Postale e dichiarati pericolosi per i bambini.