In arrivo forti temporali e vento,allerta arancione e gialla

Nuova ondata di maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso fino alla mezzanotte di sabato bollettini di allerta arancione (criticità moderata) per Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, gialla (criticità ordinaria) per le aree di Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura. "Una saccatura associata a un sistema ciclonico atlantico - spiega la Protezione civile - farà il suo ingresso sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo flussi di aria umida ed instabile. Ciò determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sui versanti occidentali e settentrionali della Sardegna".

Sono previste piogge e forti temporali con cumulati - fanno sapere gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - di circa 30-40 millimetri in sei ore lungo le zone costiere, nell'Oristanese e nel Campidano. Anche il vento sferzerà l'Isola fino a domenica: da libeccio ruoterà poi a meaestrale, con punte di 60-80 chilometri all'ora, in particolare sulle Bocche di Bonifacio. L'ingresso del maestrale da nord ovest porterà ad un calo delle temperature di 4-5 gradi, con le massime che non superanno i 12 e le minime ferme a 4.